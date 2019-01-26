Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру

В международном аэропорту Платов Ростовской области увеличилось количество пассажиров, путешествующих вместе с питомцами.

Чаще всего ростовчане везут с собой домашних собак и кошек. Однако самым необычным четвероногим пассажиром в 2018 году стал кенгуру.

- Строго говоря, кенгуру был не "пассажиром", а "грузом" - сервисы аэропорта предусматривают также возможность отправки животных без сопровождения через грузовой терминал, - уточнили в пресс-службе аэропорта Платов.

При перелетах внутрироссийскими авиалиниями в случае, если владелец лично везет животное, для его провоза достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства. При этом данные пассажира должны совпадать с данными владельца, внесенными в ветеринарный паспорт.