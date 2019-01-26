Новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 15:32
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ 15:26
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров 15:21
Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы 15:13
На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ 15:04
Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей 15:00
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 14:51
Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру 14:32
На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей 14:16
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами 14:13
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 14:09
В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских 14:06
Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус 13:45
Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ 13:20
В Москве иномарка врезалась в монастырь 13:04
"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье 12:51
Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда 12:20
В Петербурге начались памятные мероприятия в честь полного снятия блокады 12:03
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 11:53
Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России" 11:49
Умер Мишель Легран 11:24
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 10:54
Певец Эмин Агаларов отменил тур по США 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру

Текст: Николай Грищенко

В международном аэропорту Платов Ростовской области увеличилось количество пассажиров, путешествующих вместе с питомцами.

Фото: @Boo / Facebook
В США умерла "самая милая собака в мире"

Чаще всего ростовчане везут с собой домашних собак и кошек. Однако самым необычным четвероногим пассажиром в 2018 году стал кенгуру.

- Строго говоря, кенгуру был не "пассажиром", а "грузом" - сервисы аэропорта предусматривают также возможность отправки животных без сопровождения через грузовой терминал, - уточнили в пресс-службе аэропорта Платов.

При перелетах внутрироссийскими авиалиниями в случае, если владелец лично везет животное, для его провоза достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства. При этом данные пассажира должны совпадать с данными владельца, внесенными в ветеринарный паспорт.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться