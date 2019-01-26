В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий

На 60-м году жизни скончался ректор Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, доктор технических наук Владимир Передерий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Жизнь и судьба Владимира Григорьевича были всецело связаны с донским краем. Он родился 22 октября 1959 года в городе Шахты Ростовской области. В 1983 году окончил Новочеркасский политехнический институт.

Российский ученый, доктор технических наук, профессор Владимир Передерий стал ректором Южно-Российского государственного политехнического университета в 2009 году, в 2014 году был переизбран на второй срок.

За большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.