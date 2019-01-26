Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ

Армейская авиация Южного военного округа пополнилась двумя учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ "Ночной охотник" и четырьмя ударными Ми-35М. Машины собраны и испытаны на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", до конца года завод планирует поставить Минобороны РФ транспортные вертолеты Ми-26, боевые Ми-35М и Ми-28Н, учебно-боевые Ми-28УБ, а также новейшие модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ.

Отметим, модернизированный с учетом опыта боевых действий в Сирии ударный вертолет Ми-28НМ получил новое дальнобойное ракетное оружие и возможность управлять беспилотниками. Применение противотанковой управляемой ракеты "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения позволяет увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров. "Ночной охотник" теперь также может нести и сбрасывать 500-килограммовые авиабомбы.

Главным преимущество ударного вертолета Ми-28НМ является усиленная бронезащита кабины экипажа и основных узлов машины. В результате чего повысилась устойчивость машины к боевым повреждениям.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. На обновленном Ми-35М возможна установка управляемых ракет "Игла-С" класса "воздух-воздух", а также бортового комплекса обороны "Президент-С" с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения зенитных ракет.