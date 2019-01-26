Росавтодор предупредил водителей о сложных метеоусловиях в 20 регионах РФ

Росавтодор просит водителей воздержаться от поездок в выходные не только в Московском регионе. Согласно данным дорожников, сильный снегопад, метель с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в регионах Приволжского федерального округа, республике Алтай, Алтайском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Московской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях.

На Юге России и Северном Кавказе также будут осадки и сильный ветер. В горных районах республик Северного Кавказа, Адыгеи, на черноморском побережье Краснодарского края прогнозируется дождь, лавиноопасно, ветер 20-25 метров в секунду.

В Карелию пришли сильные морозы, на десять градусов ниже нормы. Учитывая такой прогноз Гидрометцентра, водителей просят воздержаться от дальних поездок во всех названных регионах. Если же выехали на дорогу, быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении нештатной ситуации на трассе звонить в Росавтодор по телефонам: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.

Росавтодор постоянно мониторит ситуацию на дорогах. Сейчас уже мобилизовано 3150 единиц спецтехники для очистки дорожного полотна, добавили в агентстве.