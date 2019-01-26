Новости

Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5% 17:01
"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов 16:52
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии 16:48
Росавтодор предупредил водителей о сложных метеоусловиях в 20 регионах РФ 16:35
Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ 16:29
В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад 16:15
В Сирии из-за бомбардировки коалиции погибли 13 мирных жителей 16:06
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 15:32
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ 15:26
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров 15:21
Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы 15:13
На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ 15:04
Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей 15:00
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 14:51
Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру 14:32
На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей 14:16
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами 14:13
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 14:09
В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских 14:06
Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус 13:45
Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ 13:20
В Москве иномарка врезалась в монастырь 13:04
"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье 12:51
Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 16:52
Рубрика: Общество

"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов

"Роскосмос" и Российская академия наук разработают программу для исследования и создания методов защиты от астероидов и осколков космических камней. Об этом госкорпорация сообщила в Twitter.

Фото: РИА Новости
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов

При этом в "Роскосмосе" подчеркнули, что наибольший вред Земле несет космический мусор на околоземной орбите, а не небесные тела. Представитель госкорпорации сказал, что за 62 года его скопилось "гигантское количество".

По разным данным, на орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора размером больше 10 см. По словам директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ госкорпорации "Роскосмос" Юрия Макарова, сейчас перед учеными стоит проблема снижения техногенного засорения за счет "космической уборки".

Общество Космос Наука и образование РАН Правительство "Роскосмос"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться