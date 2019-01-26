"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов

"Роскосмос" и Российская академия наук разработают программу для исследования и создания методов защиты от астероидов и осколков космических камней. Об этом госкорпорация сообщила в Twitter.

При этом в "Роскосмосе" подчеркнули, что наибольший вред Земле несет космический мусор на околоземной орбите, а не небесные тела. Представитель госкорпорации сказал, что за 62 года его скопилось "гигантское количество".

По разным данным, на орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора размером больше 10 см. По словам директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ госкорпорации "Роскосмос" Юрия Макарова, сейчас перед учеными стоит проблема снижения техногенного засорения за счет "космической уборки".