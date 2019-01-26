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26.01.2019 18:41
Рубрика: Власть

Россия выступила против обсуждения Венесуэлы на Совбезе ООН

Текст: Александр Саможнев
Россия выступила против обсуждения вопроса по ситуации в Венесуэле на Совете Безопасности ООН и отказалась поддержать предложенную США повестку дня.
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Российская делегация не может поддержать попытку наших американских коллег провести обсуждение ситуации в Венесуэле", - отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, внесение в повестку дня вопроса с такой формулировкой является грубым злоупотреблением Совбеза ООН. Эту ситуацию необходимо рассматривать "в контексте угрозы Венесуэле", так как Вашингтон пытается провести в стране государственный переворот. Подобные действия представляют угрозу миру, добавил Небензя.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Если что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы", - заключил постпред РФ при ООН.

Между тем в ходе голосования большая часть членов Совбеза высказалась за повестку, предложенную США. Тему заседания поддержали девять стран, четыре государства - Россия, ЮАР, Китай и Экваториальная Гвинея - выступили против, две страны воздержались.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Попытка госпереворота в Венесуэле
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