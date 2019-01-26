Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США

Российские средства слежения зафиксировали интенсивные перемещения американских военных спутников. Целью этих маневров является наблюдение за другими аппаратами.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Астрокосмического научного центра. Как следует из документа, речь идет о четырех спутниках геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), запущенных в 2014-2016 годах, чтобы контролировать космическое пространство для ВВС США.

Известно, что данные спутники перемещаются ниже и выше геостационарной орбиты, и снимают другие спутники и объекты.

Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала множество маневров этих аппаратов. Например, один из спутников, запущенный в 2014 году, совершил за четыре года более 400 маневров.

Ранее Соединенные Штаты осуществили запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником. Все данные об аппарате засекречены. Известно только, что он будет действовать в интересах национального управления военно-космической разведки США.