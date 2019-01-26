Россия защитила Венесуэлу на экстренном заседании Совбеза ООН

Соединенные Штаты продавили проведение в субботу заседания Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле. Россия отказалась поддержать предложенную американцами повестку дня.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, внесение в повестку вопроса с такой формулировкой является грубым злоупотреблением Совбеза ООН. Эту ситуацию необходимо рассматривать "в контексте угрозы Венесуэле", так как Вашингтон пытается осуществить в стране государственный переворот.

"Если что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы", - подчеркнул в этой связи Небензя.

Российский представитель привел конкретные доказательства о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы. Речь идет об оказании на ряд оппозиционных кандидатов жесточайшего давления в пользу снятия своих кандидатур и отказа от борьбы за пост президента в мае 2018 года. Эти действия США предпринимали для того, чтобы изначально дискредитировать голосование, бросить тень на обновленные органы власти.

Постпред России полагает, что участники форума стали свидетелями "использовать Совбез для легитимации продолжающегося переворота в Венесуэле". При этом Небензя решительно отверг сценарий военного столкновения в стране.

"Надеюсь, что у всех хватит ума для недопущения такого сценария" , - добавил он.

Высокопоставленный дипломат подтвердил, что Россия решительно осуждает попытки США столкнуть венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы с целью смены власти в стране. Он надеется, что позиция латиноамериканских стран окажет "отрезвляющее воздействие на тех, кто является кукловодом этой ситуация".

Василий Небензя особо отметил, что Николас Мадуро не нуждается в защите со стороны России, будучи законным президентом Венесуэлы.

"Он президент по конституции, у него есть армия, которая находится на стороне конституции. Думаю, он хорошо защищен", - полагает представитель РФ при ООН.

Со своей стороны, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса настаивал на заседании Совбеза на обсуждении причастности американцев к попытке организации госпереворота в республике.

"Доказательств этому достаточно", - полагает он.

При этом Арреаса указал, что венесуэльская сторона проявляла добрую волю и неоднократно пыталась наладить контакт с США еще со времен избрания команданте Уго Чавеса в феврале 1999 года, а также в течение президентских полномочий Николаса Мадуро. Однако все эти шаги блокировались с американской стороны.