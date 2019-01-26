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26.01.2019 13:56
Рубрика: Спорт

Россиянки заняли пьедестал в пасьюте на Кубке IBU

Текст: Данила Жиляев
В швейцарском Ленцерхайде завершилась женская гонка преследования на 10 км в рамках этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Весь пьедестал заняли российские спортсменки.
Ульяна Кайшева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Ульяна Кайшева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Ульяна Кайшева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Лучший результат показала Ульяна Кайшева - с одним промахом на четырех огневых рубежах она пришла к финишу со временем 32:45,5 секунды. Второй стала Виктория Сливко - она допустила две осечки и на 37.6 секунды отстала от победительницы. Замкнула тройку Валерия Васнецова, также дважды промахнувшаяся. Ее отставание оказалось еще более существенным - 56,2 секунды.

Российские биатлонисты неудачно выступили на этапе в Германии

Более того, четвертое место заняла также россиянка - Виктория Каплина с одним промахом отстала от Кайшевой на 1:12,4 секунды. Кроме того, топ-10 замкнула Наталья Гербулова - ей не удалась стрельба, она промахнулась пять раз.

После этой гонки лидерство в общем зачете укрепила Сливко, набрав 554 очка. На втором месте идет шведка Ингела Андерссон (465), на третьем - еще одна представительница Швеции Элизабет Хегберг (461).

Спорт Биатлон
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