Главный иностранный актив Венесуэлы, американская "дочка" государственной нефтяной компании PDVSA, нефтеперерабатывающий оператор CITGO попал в сложную юридическую ситуацию в связи с попыткой государственного переворота в Каракасе.

Объявивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо хочет взять нефтепереработчика под свой контроль и назначить там новое руководство. Главная сложность в том, что именно его признает Вашингтон.

С учетом складывающейся вокруг компании ситуации нынешнее руководство CITGO уже в ближайшее время планирует начать подготовку новой юридической стратегии, которая позволила бы предотвратить передачу управления компанией назначенцам из числа оппозиционеров и получение сторонниками Гуаидо важного канала финансирования. Ведь самопровозглашенный глава государства уже рассматривает вопрос о назначении нового руководства CITGO. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Вероятно, именно нефтепереработчик станет новым полем битвы между президентом Венесуэлы и Николасом Мадуро и самоназначенцем Гуаидо. В пятницу на пресс-конференции венесуэльский лидер заявил, что CITGO является собственностью венесуэльского государства, и добавил, что Каракас продолжит продажу нефти Соединенным Штатам. Ведь именно США является главным покупателем сырой венесуэльской нефти и одним из основных источников валютных поступлений для венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

В силу наложенных на Венесуэлу санкций в настоящее время CITGO не может переводить получаемые дивиденды на счета материнской PDVSA. Однако теперь в Вашингтоне изучают способы, посредством которых доходы венесуэльского нефтепереработчика могли бы быть перенаправлены оппозиции во главе с Гуаидо.

В свою очередь нынешнее руководство CITGO в лице Асдрубала Чавеса - двоюродного брата покойного президента Уго Чавеса - намерено искать юридические возможности для сохранения своей власти в компании. Для обсуждения этих вопросов он сам уже был вызван в Каракас. Вице-президент компании на этой неделе побывал в Вашингтоне для разговора о будущем компании.

CITGO является крупнейшим в США импортером венесуэльской нефти. Компания зарегистрирована в штате Делавэр и принадлежит венесуэльской госкомпанией PDVSA. Согласно данным некоего кредитора, имеющего доступ к непубличным финансовым показателям компании, за девять месяцев 2018 года чистая прибыль CITGO составила около 500 миллионов долларов при валовом обороте в 23 миллиарда и долгами в 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, у компании имеется кредитный лимит в 900 миллионов долларов.