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26.01.2019 04:00
Рубрика: В мире

Сенат США единогласно проголосовал за приостановку "шатдауна"

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Сенат США единогласно поддержал законопроект, который призван приостановить "шатдаун", который длится уже 35 дней. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Теперь документ должна одобрить палата представителей, а затем он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, пишет РИА Новости.

Законопроект предполагает финансирование министерств и ведомств, которые остались без бюджета, однако документ не предусматривает 5,7 миллиарда долларов, которые требовал Трамп на пограничную безопасность и возведение стены на границе с Мексикой.

Переговоры для достижения компромисса планируется продолжить до 15 февраля. Ранее глава Белого дома поддержал временное прекращение шатдауна, который уже стал самым продолжительным в истории США.

Напомним, работа правительства Соединенных Штатов частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Без финансирования остались девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений.

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