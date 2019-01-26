Сенат США единогласно проголосовал за приостановку "шатдауна"

Сенат США единогласно поддержал законопроект, который призван приостановить "шатдаун", который длится уже 35 дней. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Теперь документ должна одобрить палата представителей, а затем он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, пишет РИА Новости.

Законопроект предполагает финансирование министерств и ведомств, которые остались без бюджета, однако документ не предусматривает 5,7 миллиарда долларов, которые требовал Трамп на пограничную безопасность и возведение стены на границе с Мексикой.

Переговоры для достижения компромисса планируется продолжить до 15 февраля. Ранее глава Белого дома поддержал временное прекращение шатдауна, который уже стал самым продолжительным в истории США.

Напомним, работа правительства Соединенных Штатов частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Без финансирования остались девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений.