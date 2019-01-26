"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье

Московский театр "Школа современной пьесы" отпраздновал свое возвращение в отреставрированный особняк на Неглинной улице. "Представьте себе, что вы отмечаете новоселье у себя дома. Что вы сделаете? Правильно: вы проведете своих друзей по всему дому, с гордостью покажете им свое жилище, обязательно их угостите, напоите, ну и, конечно, развлечете", - планировал руководитель ШСП Иосиф Райхельгауз.

Так и построили вечер, приготовленный труппой театра для друзей и коллег -режиссеров, драматургов, композиторов, политиков, бизнесменов, спонсоров и чиновников. Официальную программу с зачитыванием адресов отменили, пригласив всех на семейный прием. Для зрителей открыли все залы и репетиционные помещения театра. Праздничный капустник вместе с Иосифом Райхельгаузом готовили драматурги и поэты Виктор Жук и Сергей Плотов.

Гостей принимали Ирина Алферова, Александр Галибин, Владимир Качан, Елена Санаева, Татьяна Веденеева, Владимир Шульга, драматург Людмила Петрушевская, писатель Григорий Остер, пианист Левон Оганезов, композиторы Максим Дунаевский и Игорь Зубков и все артисты и авторы театра.