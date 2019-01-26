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26.01.2019 09:52
Рубрика: В мире

СМИ: Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы по отмашке США

Текст: Сергей Новиков
Глава Венесуэльского парламента, недавно провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, действовал по отмашке из Вашингтона.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

По информации издания The Wall Street Journal, на радикальный шаг Гуаидо пошел сразу после телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом.

Высокопоставленный источник издания уверяет, что Пенс пообещал главе венесуэльской Национальной ассамблеи полную поддержку, как только Гуаидо объявит себя временным президентом республики, сославшись на конституцию страны.

Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
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По информации издания, ночные телефонные переговоры запустили секретный план, который разрабатывался в течение последних недель. Он сопровождался переговорами американских официальных лиц, союзников, законодателей и ключевых венесуэльских оппозиционеров, включая самого Гуаидо.

Дальше все пошло как по маслу - на следующий день, 23 января, Гуаидо объявляет себя исполняющим обязанности президента республики. Сдержал свое слово и Пенс - глава США Дональд Трамп немедленно объявил о признании нового лидера. Затем в поддержку Гуаидо выступили в Канаде, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Перу и других странах.

Как отмечает WSJ, этот план вызывал вопросы и озабоченность у многих должностных лиц в Вашингтоне. Они опасались, что он может поставить под угрозу жизнь американских дипломатов в Каракасе.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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