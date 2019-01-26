СМИ: Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы по отмашке США

Глава Венесуэльского парламента, недавно провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, действовал по отмашке из Вашингтона.

По информации издания The Wall Street Journal, на радикальный шаг Гуаидо пошел сразу после телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом.

Высокопоставленный источник издания уверяет, что Пенс пообещал главе венесуэльской Национальной ассамблеи полную поддержку, как только Гуаидо объявит себя временным президентом республики, сославшись на конституцию страны.

По информации издания, ночные телефонные переговоры запустили секретный план, который разрабатывался в течение последних недель. Он сопровождался переговорами американских официальных лиц, союзников, законодателей и ключевых венесуэльских оппозиционеров, включая самого Гуаидо.

Дальше все пошло как по маслу - на следующий день, 23 января, Гуаидо объявляет себя исполняющим обязанности президента республики. Сдержал свое слово и Пенс - глава США Дональд Трамп немедленно объявил о признании нового лидера. Затем в поддержку Гуаидо выступили в Канаде, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Перу и других странах.

Как отмечает WSJ, этот план вызывал вопросы и озабоченность у многих должностных лиц в Вашингтоне. Они опасались, что он может поставить под угрозу жизнь американских дипломатов в Каракасе.