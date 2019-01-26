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26.01.2019 12:03
Рубрика: Власть

Стало известно, как беспилотник "Охотник" может прорывать ПРО

Текст: Юрий Гаврилов

Стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 при прорыве ПВО противника будет работать в паре с тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

"Одна из задач беспилотника - прорвать противовоздушную оборону, а затем уже в периметр входит пилотируемый самолет", - сообщил "Интерфаксу - АВН" информированный источник.

По его данным, в перспективе в комплексе с истребителем будут работать несколько ударных дронов. Экипаж Су-57 сможет удаленно управлять "Охотником", чтобы оба аппарата слаженно работали в едином сетевом контуре.

Фото: Популярная механика \ youtube.com
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Напомним, что в этом месяце в интернете появились первые фотографии нового российского беспилотника. Там изображен летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" с трехстоечным шасси. Ранее в соцсетях были размещены снимки Су-57, на киле которого, предположительно, изображен силуэт беспилотника "Охотник". Скорее всего, это истребитель пятого поколения в новой окраске, который сейчас проходит летные испытания в подмосковном Жуковском.

Известно, что тяжелый беспилотник "Охотник", произведенный на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" планируют поднять в воздух в нынешнем году. 19 декабря 2018-го замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первый полет ударного дрона запланирован на весну. "Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас", - заявил Криворучко в интервью телеканалу "Звезда".

Несколькими месяцами ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. В конце прошлого года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Тактико-технические характеристики "Охотника" его конструкторы и производители не раскрывают. Однако в открытых источниках писали, что его взлетная масса составит 20 тонн. Если это действительно так, то "Охотник" окажется самым тяжелым из разрабатываемых беспилотников.

Власть Безопасность Армия
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