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26.01.2019 20:04
Рубрика: Спорт

Танцоры Степанова - Букин взяли "серебро" ЧЕ в Минске

Текст: Анна Козина (Москва)
Французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон в пятый раз выиграли чемпионат Европы, который завершился в столице Беларуси. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри - третьи.

Пападакис - Сизерон, на счету которых три титула чемпионов мира и олимпийское "серебро", были в Минске вне конкуренции. Они выиграли как короткий, так и произвольный танец (133,19 балла), победив с общей суммой 217,98.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Александра Степанова - Иван Букин, закрывавшие сильнейшую разминку, поставили красивую точку в выступлении на чемпионате Европы. В прошлом году они были третьими, в этом - взяли "серебро", получив свои лучшие оценки в сезоне (125,04 балла и 206,41 по сумме двух прокатов).

Виктория Синицина - Никита Кацалапов за произвольный танец получили 123,71 балла. Однако из-за грубых ошибок в ритм-танце не смогли претендовать на пьедестал и остались четвертыми (193,95). Их обошли итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри (120,79 и 199,84 балла соответственно).

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Мы рады, что смогли собраться, но, к сожалению, не добрались до "сизнз бест". Получили балл штрафа за передержанную поддержку. Прокат трудный, но мы боролись, - отметил Кацалапов. - Старались показать нашу программу: эмоции, хореографию. Очень жаль, что сделали ту ошибку на твиззлах вчера. Потеряли огромное количество баллов. Но сегодня публика невероятно поддерживала, это непередаваемые ощущения. Эту атмосферу надо прочувствовать.

Третий российский дуэт Софья Евдокимов и Егор Базин в произвольном танце заняли восьмое место (108,97 балла) и стали девятыми по итогам (175,62).

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