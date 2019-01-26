Танцоры Степанова - Букин взяли "серебро" ЧЕ в Минске

Французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон в пятый раз выиграли чемпионат Европы, который завершился в столице Беларуси. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри - третьи.

Пападакис - Сизерон, на счету которых три титула чемпионов мира и олимпийское "серебро", были в Минске вне конкуренции. Они выиграли как короткий, так и произвольный танец (133,19 балла), победив с общей суммой 217,98.

Александра Степанова - Иван Букин, закрывавшие сильнейшую разминку, поставили красивую точку в выступлении на чемпионате Европы. В прошлом году они были третьими, в этом - взяли "серебро", получив свои лучшие оценки в сезоне (125,04 балла и 206,41 по сумме двух прокатов).

Виктория Синицина - Никита Кацалапов за произвольный танец получили 123,71 балла. Однако из-за грубых ошибок в ритм-танце не смогли претендовать на пьедестал и остались четвертыми (193,95). Их обошли итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри (120,79 и 199,84 балла соответственно).

- Мы рады, что смогли собраться, но, к сожалению, не добрались до "сизнз бест". Получили балл штрафа за передержанную поддержку. Прокат трудный, но мы боролись, - отметил Кацалапов. - Старались показать нашу программу: эмоции, хореографию. Очень жаль, что сделали ту ошибку на твиззлах вчера. Потеряли огромное количество баллов. Но сегодня публика невероятно поддерживала, это непередаваемые ощущения. Эту атмосферу надо прочувствовать.

Третий российский дуэт Софья Евдокимов и Егор Базин в произвольном танце заняли восьмое место (108,97 балла) и стали девятыми по итогам (175,62).