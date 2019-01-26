Трамп подписал бюджет и временно прекратил "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долгосрочном бюджете, сообщили в Белом доме.
В противостоянии с демократами в Конгрессе Трамп уступил первым. Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут предусмотрены 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. После согласия главы Белого дома Конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты, пишет РИА Новости.
В Twitter Трамп написал, что не хотел уступать демократам, руководствуясь "заботой о миллионах людей". "Через 21 день, если не будет заключена сделка, веселье начнется снова!", - подчеркнул американский лидер. В Белом доме уже заявили, что Трамп намерен возвести стену на южной границе США вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.
Напомним, работа правительства Соединенных Штатов была частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Без финансирования оставались девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений.
На днях в Вашингтоне федеральные служащие устроили акцию протеста. Около 300 человек держали в руках пустые пластиковые тарелки с лозунгами: "Хватит держать федеральных служащих в заложниках", "Нет стене и шатдауну. Закройте стену, откройте правительство!", "Делайте вашу работу, чтобы мы могли делать свою", "Это вы, республиканцы, за это отвечаете".
I wish people would read or listen to my words on the Border Wall. This was in no way a concession. It was taking care of millions of people who were getting badly hurt by the Shutdown with the understanding that in 21 days, if no deal is done, it’s off to the races!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2019 г.