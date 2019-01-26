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26.01.2019 06:31
Рубрика: В мире

Трамп подписал бюджет и временно прекратил "шатдаун"

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долгосрочном бюджете, сообщили в Белом доме.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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В противостоянии с демократами в Конгрессе Трамп уступил первым. Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут предусмотрены 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. После согласия главы Белого дома Конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты, пишет РИА Новости.

В Twitter Трамп написал, что не хотел уступать демократам, руководствуясь "заботой о миллионах людей". "Через 21 день, если не будет заключена сделка, веселье начнется снова!", - подчеркнул американский лидер. В Белом доме уже заявили, что Трамп намерен возвести стену на южной границе США вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Напомним, работа правительства Соединенных Штатов была частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Без финансирования оставались девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений.

На днях в Вашингтоне федеральные служащие устроили акцию протеста. Около 300 человек держали в руках пустые пластиковые тарелки с лозунгами: "Хватит держать федеральных служащих в заложниках", "Нет стене и шатдауну. Закройте стену, откройте правительство!", "Делайте вашу работу, чтобы мы могли делать свою", "Это вы, республиканцы, за это отвечаете".

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