Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, которая по итогам чемпионата страны не попала в состав сборной на чемпионат Европы, рассказал о готовности спортсменки поехать на чемпионат мира, если ей поступит такое предложение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На данный момент Медведева, а также Елизавета Туктамышева, пропускавшая национальный отбор из-за болезни, значатся запасными. Однако с учетом результатов ЧЕ в Минске, состав команды может поменяться.

Напомним, что Софья Самодурова выиграла "золото" турнира одиночниц, а Алина Загитова - "серебро". А вот Станислава Константинова из-за неудачного проката короткой программы заняла лишь четвертое место. Сама Константинова призналась журналистам, что после такого выступления ее шансы поехать на чемпионат мира близки к нулю.

- Если нам поступит такое предложение, конечно же, она примет его, - подчеркнул Брайан Орсер. - Она много работает, и мы были бы рады, если бы такая возможность представилась.

Пресс-атташе ФФККР отметила, что состав на чемпионат мира будет определен не сразу после окончания чемпионата Европы, а позднее. Решение будет принимать тренерский совет.