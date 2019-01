Умер Мишель Легран

Знаковый французский композитор Мишель Легран, автор целой череды любимых и узнаваемых мелодий кино, трижды "оскаровский" лауреат, умер в возрасте 86 лет сегодня ночью. Об этом сообщает Nice-Matin, со ссылкой на представителя музыканта.

Причина смерти композитора пока не названа.

🇫🇷 😖 Rest in Peace Michel LEGRAND . pic.twitter.com/uoXf9mB80H — ScheinbergNathalie (@ScheinbergN) 26 января 2019 г.

Мишель Жан Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже и первый музыкальный опыт получил от своего отца - композитора, дирижера, руководителя оркестров варьете, а также от матери-пианистки. Учился в Парижской консерватории, после окончания которой в 1952 году отправился в турне по США.

RIP, dear conductor, film composer, singer and jazzman Michel Legrand pic.twitter.com/SSKHqvTOZA — Ruy Jobim Neto (@JobimRuy) 26 января 2019 г.

Начиная с 1953 года писал музыку к кино- и телефильмам, неоднократно работая с Деми и Годаром. С конца шестидесятых вышел на международный уровень, работая в британском кино и в Голливуде.

Свои "Оскары" получил в номинациях за лучшую песню и лучшую музыку к фильму: в 1969-м - за The Windmills of Your Mind из "Аферы Томаса Крауна" (лучшая песня), в 1972-м - за "Лето 42-го" (лучший саундтрек) и в 1984-м - за мелодраму Барбры Стрейзанд "Йентл" (лучшая запись песен к фильму). Всего же Легран номинировался на главную кинопремию планеты шесть раз. Кроме того, композитор - лауреат премий BAFTA и "Золотой глобус" (на последний номинировался восемь раз).

Пик известности - "Шербурские зонтики" (1964, Жак Деми), где вокальные партии двух героинь фильма - Женевьевы (Денёв) и ее матери (Вернон) исполнила сестра композитора Кристиан.