В последнее время русские школы в Азербайджане пользуются небывалым спросом. Многие родители, планируя перспективное будущее для своих детей, стремятся пристроить их в русскоязычные учебные заведения. По их мнению, образование здесь качественнее, чем в обычных школах.

В связи с этим в русскоязычных гимназиях сейчас наблюдается дефицит мест, и министерство образования планирует открыть дополнительные классы, - сообщает Sputnik.

Чтобы избежать трудностей с поступлением детей в школы, где обучение ведётся на "великом и могучем", в системе образования Азербайджана заявления стали принимать через интернет. Пришлось учесть и ошибки прошлого года, когда подача заявлений в школы русского сектора была сопряжена с массой сложностей. В частности, в зимние месяцы, когда проходит запись детей в первые классы, в русских школах выстраиваются огромные очереди, а после приёмной кампании в адрес местных органов образования приходят многочисленные жалобы.

Чтобы упростить процедуру и сделать её более справедливой, власти Азербайджана открыли онлайн-запись. Но сайт Минобразования часто зависает. Кроме того, не все родители являются опытными пользователями интернет-пространства, многие не обладают техническими возможностями самостоятельно подать заявление. Из-за этого в интернет-клубах появились очереди к компьютерам и работникам клубов, чтобы они помогли в нужное время отправить заявку.

По мнению самих родителей, с хорошим знанием русского языка у их детей больше перспектив для получения высшего образования и трудоустройства в России и Азербайджане. Азербайджанский эксперт в области образования Кямран Асадов считает, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации может стать повышение качества образования на азербайджанском языке, а также увеличение количества русскоязычных классов.