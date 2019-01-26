В Германии эвакуировали 500 пассажиров поезда из-за угрозы взрыва

Во Франкфурте-на-Майне сотрудники правоохранительных органов эвакуировали примерно 500 пассажиров высокоскоростного поезда ICE74, который следовал из Цюриха в Киль, из-за угрозы взрыва. В полицию поступил звонок с информацией о заложенной в составе бомбе.

Также были перекрыты пятый и шестой пути на южном вокзале Франкфурта. Полицейские обследовали поезд с собаками. Никаких опасных предметов специалисты не нашли, поэтому пассажиры вернулись в поезд. Оцепление в настоящий момент снято, передает ТАСС.

Операция привела к существенным сбоям в работе железнодорожного транспорта. Функционирование Южного вокзала Франкфурта-на-Майне приходит в норму. Ведется расследование.