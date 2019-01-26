В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Наиболее сильные толчки ощутили жители префектур Иватэ и Аомори. Специалисты зафиксировали колебания земной коры в 17-23 по местному времени, передает газета "Санкэй симбун". Очаг сейсмической активности залегал на глубине 30 километров.

Предупреждение о возникновении цунами не объявлялось. Сведений о человеческих жертвах и разрушениях не поступало. Данных о каких-либо проблемах на расположенной в префектуре Аомори атомной электростанции "Хигасидори" не сообщалось.

По некоторой информации, произошли небольшие перебои в движении поездов, которые удалось оперативно устранить.