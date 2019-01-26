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26.01.2019 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минприроды назвали самые загрязненные регионы России

Текст: Евгений Гайва
Регионом с самым грязным воздухом признан Забайкальский край. Таковы данные рейтинга загрязненных регионов, составленного министерством природных ресурсов и экологии России.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Данные представлены на основании изученных проб в 2017 году в докладе Минприроды.

Фото: iStock
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Далее в списке идут Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область. В этих регионах содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация). Также в этот рейтинг попали Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

А вот регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.

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