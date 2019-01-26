В Минприроды назвали самые загрязненные регионы России

Регионом с самым грязным воздухом признан Забайкальский край. Таковы данные рейтинга загрязненных регионов, составленного министерством природных ресурсов и экологии России.

Данные представлены на основании изученных проб в 2017 году в докладе Минприроды.

Далее в списке идут Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область. В этих регионах содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация). Также в этот рейтинг попали Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

А вот регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.