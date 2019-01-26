В нацпарке США аллигаторы вмерзли в лед

В американском национальном парке Shallotte River Swamp Park, расположенном в штате Северная Каролина, аллигаторы вмерзли в лед.

На видео, которое опубликовало издание The Charlotte Observer, можно посмотреть, как зимуют эти животные. На кадрах видно рептилий, которые находятся в покрытой льдом реке. Над поверхностью они предусмотрительно оставляют ноздри.

По словам специалистов, аллигаторы чувствуют приближение момента, когда должна замерзнуть вода, и замирают. Животные живы, они просто погружаются в состояние, подобное зимней спячке, пишет РИА Новости.

Сегодня в мире представители рода аллигаторов обитают лишь в двух странах: в США и Китае. Китайский аллигатор находится под угрозой исчезновения и обитает только в долине реки Янцзы. Американский аллигатор распространен на восточном побережье США, в основном в штатах Флорида и Луизиана. Только во Флориде их численность превышает один миллион особей.