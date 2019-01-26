Новости

В районе прорыва плотины в Бразилии спасены 90 человек 03:25
Полиция Китая начала расследование серии взрывов в Чанчуне 02:57
В нацпарке США аллигаторы вмерзли в лед 02:24
Толкнувший журналистку Скабееву украинец отказался извиняться 02:12
В США "шатдаун" стал причиной задержек авиарейсов 01:56
Пожар произошел в ресторане на востоке столицы 01:53
Эксперт США назвал модернизированный Ту-22М3 смертоносной угрозой 01:18
Колумбия не предоставит базу для вторжения в Венесуэлу 00:38
В Бразилии около 200 человек пропали без вести после прорыва дамбы 00:31
Лукашенко выразил поддержку Мадуро 00:21
Французский "Монако" вновь возглавил Леонарду Жардим 25.01.2019
Портреты Ленина в исполнении Энди Уорхола ушли с молотка в Лондоне 25.01.2019
Мадуро заявил о возможном диалоге с Гуаидо 25.01.2019
Трамп заявил о прекращении шатдауна на 3 недели 25.01.2019
Выступление киевского мэра Кличко в Давосе насмешило участников форума 25.01.2019
Эксперты обсудили плюсы и минусы "свободы" по установке софта на телефон 25.01.2019
Мадуро намерен продолжать сотрудничество с Россией 25.01.2019
Мадуро готов встретиться с оппозицией в любое время 25.01.2019
В Италии столкнулись самолет и вертолет: есть погибшие 25.01.2019
При разрыве отношений с США Мадуро готов продолжать продавать им нефть 25.01.2019
Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд 25.01.2019
"Спартак" разгромил "Зенит" на предсезонном турнире 25.01.2019
Эксперты рассказали, как правильно ходить зимой 25.01.2019
Арестованы двое полицейских из ОМВД подмосковного Чехова 25.01.2019
Лавров: РФ поможет в урегулировании конфликтов, если просят обе стороны 25.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 02:24
Рубрика: В мире

В нацпарке США аллигаторы вмерзли в лед

Фото: AP Photo/Gerald Herbert Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Фото: AP Photo/Gerald Herbert

В американском национальном парке Shallotte River Swamp Park, расположенном в штате Северная Каролина, аллигаторы вмерзли в лед.

Фото: iStock
Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании

На видео, которое опубликовало издание The Charlotte Observer, можно посмотреть, как зимуют эти животные. На кадрах видно рептилий, которые находятся в покрытой льдом реке. Над поверхностью они предусмотрительно оставляют ноздри.

По словам специалистов, аллигаторы чувствуют приближение момента, когда должна замерзнуть вода, и замирают. Животные живы, они просто погружаются в состояние, подобное зимней спячке, пишет РИА Новости.

Сегодня в мире представители рода аллигаторов обитают лишь в двух странах: в США и Китае. Китайский аллигатор находится под угрозой исчезновения и обитает только в долине реки Янцзы. Американский аллигатор распространен на восточном побережье США, в основном в штатах Флорида и Луизиана. Только во Флориде их численность превышает один миллион особей.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Толкнувший журналистку Скабееву украинец отказался извиняться
МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Более 5 тысяч приехавших на ЧМ иностранцев до сих пор не покинули Россию
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России