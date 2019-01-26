В Париже полиция арестовала свыше 50 участников акции "желтых жилетов"

Как и предполагалось, 11-я по счету протестная акция "желтых жилетов" должна была завершиться на площади Бастилии. Несколько колонн неформалов, совершив многочасовое шествие разными маршрутами по французской столицы во второй половине дня ближе к 17:00 (19:00 мск) сосредоточились вокруг установленной в центре площади колонны.

Сколько их было? Не менее двух с половиной тысяч человек из четырех тысяч, навестивших Париж (это данные французского МВД) в эту субботу. При этом площадь была по всему периметру окружена отрядами полиции и жандармерии. Именно в этот момент начались спорадические стычки между наиболее агрессивно настроенными манифестантами и правоохранителями.

Группа протестующих, а к ним присоединились парни в черных одеждах и с лицами, замотанными шарфами (судя по всему, их ультралевых или анархистов). Они стали валить железные ограждения, вырывать дорожные знаки и метать в полицейских бутылки, камни. Те ответили слезоточивым газом, а также применили водяную пушку. В итоге свыше 50 участников манифестации были арестованы.

Надо сказать, что полиция действовала жестко. Могла бы задействовать и бронетранспортеры специального жандармского подразделения, однако на площади Бастилии их не было. По распоряжению властей шесть БТРов были установлены вокруг Триумфальной арки, дабы не подпустить к ней демонстрантов (в прошлом году они до нее добрались и устроили погром).

А вот полицейские с собаками приняли участие в подавлении бунта. Не обошлось без ран и травм. Пострадал и один из лидеров движения "желтых жилетов" Жером Родригез. Этот парень близкий к знаковой фигуре неформалов, организатору многих манифестаций во французской столице Эрику Друэ получил ранение в глаз. Как здесь сообщают, скорее всего, это была резиновая пуля, выпущенная полицейским.

Здесь подсчитано, что за два с лишним месяца выступлений неформалов свыше 1700 французов получили ранения, из которых свыше ста относятся к категории "тяжелых". Причем более 70 случаев связаны как раз с использование резиновых пуль. Серьезные травмы манифестанты получали, как правило, при попадании пуль в голову, как это и случилось с соратником Эрика Друэ. В это связи депутаты от левой партии "Неподчинившаяся Франция" внесли в парламент законопроект, призванный рассмотреть вопрос о запрете использования полицейскими "флэш-болов" и прочих средств, стреляющих резиновыми снарядами, в ходе гражданских манифестаций. С аналогичной инициативой выступил и уполномоченный по правам человека известный политик Жак Тубон.

Более того, запрета требовали руководители мощного профцентра Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) и Лиги защиты прав человека. Однако Административный суд Парижа, куда они обращались накануне нынешней "протестной субботы", отказался запретить применение резиновых пуль против участников акций "желтожилетных". Дело в том, что суд посчитал себя "некомпетентным" давать указания министерству внутренних дел.

Позднее, покинув площадь Бастилии, многие неформалы направились на соседнюю площадь Республики, где по предложению уже упомянутого Эрика Друэ "желтые жилеты" должны были "без насилия" провести диспуты по волнующим их темам. Но и там начались стычки с полицией. Всего же по стране прошло несколько десятков манифестаций, а участие в них, по данным МВ, приняли 69 тысяч человек ( неделю назад их было 84 тысячи).