В районе прорыва плотины в Бразилии спасены 90 человек

Специалистам пожарной службы Бразилии удалось спасти 90 человек после прорыва плотин горнодобывающей компании Vale в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Издание Globo опубликовало на своем сайте имена всех спасенных.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате ЧП погибли не менее 50 человек, еще около двухсот числились пропавшими без вести. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что лично облетит пострадавший район, сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, в результате прорыва дамбы произошел разлив трех миллионов кубометров отходов металлургической промышленности, при этом системы аварийного предупреждения не сработали. Потоки грязи разрушили ближайшие жилые дома и повредили административные здания.

Сейчас в спасательной операции задействованы вертолеты, в ряде районов эвакуируют местных жителей. К работам привлечена и авиация ВВС Бразилии.