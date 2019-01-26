В Сирии из-за бомбардировки коалиции погибли 13 мирных жителей

По меньшей мере, тринадцать мирных жителей стали жертвами авиаудара ВВС международной коалиции по позициям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

Среди погибших есть также дети, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на сирийских правозащитников.

Это уже не первый случай большого количества жертв от не избирательных действий коалиции. Так, в начале января от бомбардировки самолетами коалиции в Дейр-эз-Зор погибли как минимум одиннадцать жителей.

В октябре прошлого года жертвами атаки авиации США и их союзников на две деревни в этой же провинции стали шестьдесят граждан.