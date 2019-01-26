В США "шатдаун" стал причиной задержек авиарейсов

Администрация международного аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке в пятницу отменила 45 авиарейсов и отложила еще 509. Самолеты вылетают с отставанием от графика в среднем на 50 минут, задержка прибывающих рейсов составляет полтора часа.

Администрация аэропорта заявила, что такая ситуация сложилась из-за нехватки персонала в диспетчерских центрах Федерального авиационного управления на Восточном побережье США.

Ранее руководители национальных ассоциаций авиадиспетчеров и пилотов, а также ассоциации бортпроводников США выступили с заявлением, в котором назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной, когда в условиях бюджетного кризиса специалисты работают сверхурочно - 10-часовыми сменами при шестидневной рабочей неделе.

Сообщается также, что нарушено воздушное сообщение с международными аэропортами Либерти в Ньюарке (штат Нью-Джерси) и в Филадельфии (штат Пенсильвания), пишет ТАСС.

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе, а представители Демократической партии в Конгрессе выступают против.

Подобные бюджетные кризисы случались в США и прежде. Однако нынешний побил рекорд по продолжительности. Без финансирования остаются девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом "шатдаун" затронул около четверти правительства, для остальных ведомств Конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.