В Тунисе аномальные холода и снег унесли жизни двух человек

В Тунисе из-за аномально холодной погоды и большого количества снега погибли два человека. Один местный житель умер, проведя ночь на морозе. Еще одна женщина погибла в машине, которую унес поток талой воды.

Такие данные сообщает телеканал Al-Arabia, ссылаясь на министерство внутренних дел Туниса. Из-за непогоды 36 человек были госпитализированы, 117 местных жителей удалось спасти из заблокированных снегом машин, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.

Губернатор провинции Джендуба Мухаммад Сидки Буаон заявил, что в городе Айн Драхам, например, выпало более 40 сантиметров снега.

Во многих районах страны глубокий снег парализовал автомобильное движение. Перекрыты десятки трасс в пяти провинциях. Непогода также оставила местных жителей без света и водоснабжения, пишет РИА Новости.