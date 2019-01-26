ВМФ России получил новый противоминный корабль

Новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 15:32
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ 15:26
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров 15:21
Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы 15:13
На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ 15:04
Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей 15:00
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 14:51
Самым необычным пассажиром аэропорта Платов стал кенгуру 14:32
На трассе "Крым" столкнулись 50 автомобилей 14:16
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами 14:13
Инженерные танки расчистили 1,5-метровые сугробы под Волгоградом 14:09
В КБР установили личности бандитов, напавших на полицейских 14:06
Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус 13:45
Василевский занял второе место в конкурсе сейвов на мастер-шоу НХЛ 13:20
В Москве иномарка врезалась в монастырь 13:04
"Школа современной пьесы" отпраздновала новоселье 12:51
Борис Гребенщиков пригласил белорусов на премьеру своего вернисажа 12:40
В Москве арестовали свидетеля по делу Никиты Белых 12:38
Немецкая журналистка попрала память блокадного Ленинграда 12:20
В Петербурге начались памятные мероприятия в честь полного снятия блокады 12:03
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 11:53
Стартовал дальневосточный полуфинал конкурса "Лидеры России" 11:49
Умер Мишель Легран 11:24
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 10:54
Певец Эмин Агаларов отменил тур по США 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 15:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ВМФ России получил новый противоминный корабль

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу, 23 января в боевой состав ВМФ России вошел новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов". Церемония поднятия на нем Андреевского флага состоялась в Балтийске напротив памятника основателю Российского флота Петру Первому.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

- В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем. В рамках серийного строительства кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет производиться дальнейшее совершенствование их систем штатного вооружения, - сказал накануне главком ВМФ России Владимир Королев.

Фото: Reuters
Российские корветы взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море

Сейчас новый корабль ошвартован у причала номер 2 балтийского порта. Но нести службу его экипаж будет в Крыму, в составе Черноморского флота РФ. Этот борт назван в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

На Балтике "Иван Антонов" проходил государственные испытания, которые завершились подписанием 29 декабря прошлого года акта о приемке корабля. После выполнения ряда задач корабль отправится к месту приписки.

Контракт на строительство морского базового тральщика был подписан в апреле 2014 года. Корабль был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 25 января 2017 года и спущен на воду 25 апреля 2018-го. Корабли противоминной обороны на флоте зовут тральщиками. "Иван Антонов" относится к проекту 12700. Эти корабли имеют корпус из стеклопластика. Их несомненное преимущество - более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у бортов из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 - около 900 тонн, длина - более 60 метров, ширина - 10 метров, скорость хода - 16,5 узлов. Экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами "Иван Антонов" и аналогичные корабли применяют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Известно, что для ВМФ России будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны данного проекта.

Фото: Пресс-служба Северного флота
ВМФ России закупит батискафы для подводных спецопераций

Они предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль типа "Иван Антонов" могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке главкомата ВМФ России, эта морская техника существенно усилит потенциал и эффективность минно-тральных сил нашего флота. "Иван Антонов" спроектирован в ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей данного класса. Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" вошел в состав ВМФ в конце 2016 года. Сейчас он несет службу на Балтийском флоте.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Россия зафиксировала возросшую активность военных спутников США
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться