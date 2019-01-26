ВМФ России получил новый противоминный корабль

В субботу, 23 января в боевой состав ВМФ России вошел новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов". Церемония поднятия на нем Андреевского флага состоялась в Балтийске напротив памятника основателю Российского флота Петру Первому.

- В ближнесрочной перспективе ВМФ России планирует и далее развивать минно-тральную составляющую, призванную обеспечивать действия сил Флота. Серийный корабль ПМО "Иван Антонов" отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта "Александр Обухов", на котором в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем. В рамках серийного строительства кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет производиться дальнейшее совершенствование их систем штатного вооружения, - сказал накануне главком ВМФ России Владимир Королев.

Сейчас новый корабль ошвартован у причала номер 2 балтийского порта. Но нести службу его экипаж будет в Крыму, в составе Черноморского флота РФ. Этот борт назван в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

На Балтике "Иван Антонов" проходил государственные испытания, которые завершились подписанием 29 декабря прошлого года акта о приемке корабля. После выполнения ряда задач корабль отправится к месту приписки.

Контракт на строительство морского базового тральщика был подписан в апреле 2014 года. Корабль был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 25 января 2017 года и спущен на воду 25 апреля 2018-го. Корабли противоминной обороны на флоте зовут тральщиками. "Иван Антонов" относится к проекту 12700. Эти корабли имеют корпус из стеклопластика. Их несомненное преимущество - более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у бортов из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 - около 900 тонн, длина - более 60 метров, ширина - 10 метров, скорость хода - 16,5 узлов. Экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами "Иван Антонов" и аналогичные корабли применяют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Известно, что для ВМФ России будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны данного проекта.

Они предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль типа "Иван Антонов" могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке главкомата ВМФ России, эта морская техника существенно усилит потенциал и эффективность минно-тральных сил нашего флота. "Иван Антонов" спроектирован в ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей данного класса. Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" вошел в состав ВМФ в конце 2016 года. Сейчас он несет службу на Балтийском флоте.