Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок

В ходе одиннадцатого протестного дня "желтых жилетов" в городе Эврё (департамент Эр) на западе Франции несколько десятков неформалов ворвались в здание полицейского комиссариата (так здесь называют полицейский участок).

Однако долго они там не продержались, правоохранители, которым на помощь подоспел отряд жандармерии, применив силу, заставили их ретироваться. Этот эпизод случился после того, как около 800 "желтых жилетов" собрались у комиссариата и устроили там митинг.

Оказавшись вне стен полицейского участка, неформалы подожгли четыре автомобиля и несколько мусорных контейнеров.