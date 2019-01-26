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26.01.2019 21:26
Рубрика: В мире

Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: REUTERS/Vincent Kessler/File Photo Фото: REUTERS/Vincent Kessler/File Photo
Фото: REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

В ходе одиннадцатого протестного дня "желтых жилетов" в городе Эврё (департамент Эр) на западе Франции несколько десятков неформалов ворвались в здание полицейского комиссариата (так здесь называют полицейский участок).

Фото: EPA
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Однако долго они там не продержались, правоохранители, которым на помощь подоспел отряд жандармерии, применив силу, заставили их ретироваться. Этот эпизод случился после того, как около 800 "желтых жилетов" собрались у комиссариата и устроили там митинг.

Оказавшись вне стен полицейского участка, неформалы подожгли четыре автомобиля и несколько мусорных контейнеров.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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