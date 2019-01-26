Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров

В столичном аэропорту Внуково командир самолета вернулся со взлетной полосы на стоянку из-за ссоры мужчины и женщины.

Лайнер готовился к вылету в мексиканский Канкун, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Когда самолет вырулил на взлетную полосу, на борту начали ругаться двое пассажиров - 36-летний мужчина и его 31-летняя спутница. Командир решил отказать им в полете и вернулся обратно на стоянку.

На борт поднялись полицейские и сняли с рейса скандальных жителей Казани. На обоих составили административные протоколы о мелком хулиганстве.