Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию

Строительство продолжения газопровода "Турецкий поток", который должен пройти по сербской территории, начнется "в ближайшие дни или недели", заявил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее генеральный директор госкомпании Srbijagas Душан Баятович информировал, что газопроводное соединение для нужд сербского рынка будет строить совместная сербско-российская компания Gastrans.

Белград ожидает оценки Еврокомиссии по газопроводу в начале февраля, уточнил Баятович. По его словам, Турция уже начала строить 130 километров газопровода до болгарской границы, а Болгария - первые сорок километров по своей территории.