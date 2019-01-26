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26.01.2019 18:02
Рубрика: В мире

Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию

Текст: Александр Саможнев

Строительство продолжения газопровода "Турецкий поток", который должен пройти по сербской территории, начнется "в ближайшие дни или недели", заявил президент Сербии Александр Вучич.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Ранее генеральный директор госкомпании Srbijagas Душан Баятович информировал, что газопроводное соединение для нужд сербского рынка будет строить совместная сербско-российская компания Gastrans.

Белград ожидает оценки Еврокомиссии по газопроводу в начале февраля, уточнил Баятович. По его словам, Турция уже начала строить 130 километров газопровода до болгарской границы, а Болгария - первые сорок километров по своей территории.

В мире Европа Сербия Газопровод "Турецкий поток"
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