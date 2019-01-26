"Живая классика" наградит лучшего юного чтеца басен Крылова

Участники международного конкурса юных чтецов "Живая классика" присоединились к проекту портала ГодЛитературы.РФ . Юные чтецы со всей России читают басни Крылова, чтобы принять участие в записи видеокниги к юбилею великого баснописца. Для лучшего юного чтеца басен Крылова организаторы совместно с фондом "Живая классика" приготовили специальный приз.

Подростки, принимающие участие в конкурсе по прочтению прозы, - читающие, артистичные дети. Во время своих выступлений на отборочных этапах они декламируют отрывки из своих любимых книг, но им не удается раскрыть свой потенциал по прочтению стихотворных текстов. Проект по записи видеокниги басен Крылова - это и возможность проявить себя в новом амплуа, и возможность узнать не входящие в школьную программу страницы творчества баснописца. Непопулярность выбранного произведения - один из критериев, по которым будет определен победитель, который получит награду от "Живой классики".

Досье



"Живая классика" - литературный просветительский проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России: в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран мира. Соревновательные чтения проходят только на русском языке, превращая его в международный язык детского интеллектуального сообщества. Ежегодно в состав жюри конкурса входят известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. Подать заявку на участие можно на сайте до 1 февраля 2019 года.

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1 января стартовал проект "Российской газеты" и ГодЛитературы.РФ по созданию видеокниги "Басни Крылова: прочитаем вместе".

Вы можете попасть на "страницы" видеокниги вместе со знаменитыми артистами, писателями, политиками и спортсменами. Для этого нужно записать на видео одну из 236 басен Крылова и выложить ролик на YouTube с хэштегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова, а также заполнить форму участника на портале ГодЛитературы.РФ.

А пока посмотрите, как это делают участники, уже приславшие свои видеоролики.