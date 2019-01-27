Аналитики S&P назвали сумму потерь экономики США из-за "шатдауна"

Потери экономики США составили не менее шести миллиардов долларов из-за частичной приостановки работы правительства ("шатдауна"), подсчитали аналитики S&P Global Ratings.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные агентства, такая ситуация, вероятно, повлияет на уверенность бизнеса и настроения финансового рынка.

"Шатдаун" начался 22 декабря 2018 года, когда республиканцы и демократы не смогли прийти к соглашению по параметрам бюджета. В частности, дискуссии вызвала запрошенная президентом Дональдом Трампом сумма в 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Демократы требовали урезать эти расходы, а республиканцы, напротив, предлагали их увеличить.

В результате правительство приостановило свою работу из-за отсутствия средств на ее финансирование. Ряд ведомств, включая министерства юстиции, внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства, работали в ограниченном режиме.

В пятницу, 25 января противостояние завершилось. Дональд Трамп подписал законопроект о выделении дополнительных бюджетных средствах для восстановления работы федерального правительства до 15 февраля.