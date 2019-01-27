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27.01.2019 13:57
Рубрика: Экономика

Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах

Текст: Татьяна Шадрина

В понедельник из-за снегопада обстановка на дорогах останется сложной почти в 20 регионах России.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Росавтодор предупреждает, что на территории Алтайского края, Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ивановской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей прогнозируется сильный снег, метель, гололедица и сильные порывы ветра. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана (выше 1500 м) - лавиноопасно.

Мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме. Ведется оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

На борьбу со стихией вышло более трех тысяч единиц техники. На спусках и подъемах федеральных дорог дежурит эвакуационная техника на случай, если кто-то забуксует. Дорожные службы готовы прийти на помощь водителям в любой момент. Но и сами автомобилисты быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

От поездок на дальние расстояния лучше воздержаться особенно в темное время суток. Снегопад снижает видимость на дороге.

Если на дороге возникла нештатная ситуация, звоните в Росавтодор: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Росавтодор
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