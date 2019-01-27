Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах

В понедельник из-за снегопада обстановка на дорогах останется сложной почти в 20 регионах России.

Росавтодор предупреждает, что на территории Алтайского края, Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ивановской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей прогнозируется сильный снег, метель, гололедица и сильные порывы ветра. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана (выше 1500 м) - лавиноопасно.

Мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме. Ведется оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

На борьбу со стихией вышло более трех тысяч единиц техники. На спусках и подъемах федеральных дорог дежурит эвакуационная техника на случай, если кто-то забуксует. Дорожные службы готовы прийти на помощь водителям в любой момент. Но и сами автомобилисты быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

От поездок на дальние расстояния лучше воздержаться особенно в темное время суток. Снегопад снижает видимость на дороге.

Если на дороге возникла нештатная ситуация, звоните в Росавтодор: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.