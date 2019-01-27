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27.01.2019 15:33
Рубрика: В мире

Бундесвер предлагает вернуть воинский призыв

Текст: Юрий Ершов

"Воинскую повинность надо вернуть" - под таким крупным заголовком популярная немецкая газета Bild публикует текст, посвященный плачевному состоянию бундесвера.

Негодные винтовки, устаревшие самолеты, недостаток танков, перечисляет издание. И продолжает: стоит ли тут удивляться тому, что мало кому хочется пополнить ряды немецкой армии. Отсюда и дефицит персонала. По данным уполномоченного бундестага по вооруженным силам социал-демократа Ганса-Петера Бартельса, на сегодня в армии насчитывается около 25 тысяч вакансий. И улучшения ситуации в этом смысле вряд ли следует ожидать.

Полиция Германии начала операцию против преступных кланов

Так, по официальным данным министерства обороны, к 2020 году из 760 тысяч выпускников школ только половина может быть признана годной к службе в армии, а из оставшихся лишь каждый четвертый, возможно, захочет влиться в ряды военнослужащих. Но этого наверняка не хватит, чтобы укомплектовать бундесвер, сетует Бартельс, который во вторник выступит с отчетом в бундестаге по этому вопросу.

Как считает депутат, отмена воинского призыва в 2011 году министром обороны Карлом-Теодором цу Гуттенбергом была поспешной. Ведь какой-то альтернативы для пополнения личного состава вооруженных сил предложено не было.

Словом, обеспокоенные генералы, вероятнее всего, громко намекают на то, что обязательный призыв в армию необходимо возродить. Как пишет Bild, политики должны подкорректировать скоропалительный "выстрел" цу Гуттенберга. При этом издание ссылается на Швецию и напоминает, что там воинскую повинность отменили за год до Германии, но в 2018-м ввели вновь. Как раз из-за дефицита штатного состава.

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