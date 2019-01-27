ЦБ попросил банки показывать гарантированный доход по вкладам

Банк России рекомендовал кредитным организациям указывать минимальную гарантированную ставку по депозитам - в рекламе, при консультациях и на самом видном месте договора об открытии вклада или счета.

Об этом говорится в информационном письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова, которое было разослано по кредитным организациям. Причиной его автор называет случаи, когда банки сообщают только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий (например, приобретения страховки к вкладу), или указывают доходность только за отдельный период.

Гарантированную ставку ЦБ рекомендует рассчитывать, исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку. Для мультивалютных вкладов показатель рекомендуется раскрывать в каждой из валют.

Примерно треть всех вкладов на российском рынке имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его оценке, разница между минимальной и максимальной ставками по одному депозиту составляет в среднем около 1,5-1,75 процентного пункта. "Минимальная ставка по депозиту - это именно та цифра, на которой банковскому работнику очень невыгодно заострять внимание потенциального клиента, и именно это регулятор просит сделать", - говорит он.

Гарантированную ставку Швецов рекомендует указывать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу и хорошо читаемым шрифтом. Сейчас такие же требования обязательны для размещения информации о полной стоимости потребительского кредита в договорах о кредитах, с тем исключением, что полная стоимость кредита должна раскрываться не только в процентах, но и в денежном выражении.

Обычная манипуляция со ставкой по депозиту заключается в том, что банк закладывает разные уровни ставок для разных промежутков времени, например, с первого по сотый день вклада ставка может быть 9,5 процента, со 101 по 200-й день - девять процентов, а с 201 по 300-й день она снижается до 8,5 процента. "В рекламе указывается максимальное значение ставки. А обычный клиент редко утруждает себя подсчетом средней ставки, зачастую даже не знает, как ее правильно посчитать, так как условия могут быть еще более запутанными, с неравными временными периодами и неравным шагом изменения уровня ставки, - говорит Жарский. - Ставка также может варьироваться в зависимости от срока и суммы вклада, сопоставить все эти параметры в уме обычно невозможно, на это и делается расчет маркетологами при составлении предложения".

Рекомендации по гарантированной ставке не обязательны к применению и не следует ожидать, что все банки сразу же вынесут цифру с минимальной ставкой на видное место в договоре.

Однако на них можно ссылаться при возникновении спора с банком, говорит заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург. "В рекомендациях указано, что они даны для минимизации риска введения потребителя финансовых услуг в заблуждение в отношении реальной доходности банковских вкладов, - говорит юрист. - Тем самым потребитель, например, сможет ссылаться на несоблюдение банком рекомендаций ЦБ РФ при попытке доказать, что заключение договора банковского вклада под влиянием заблуждения является основанием для признания такого договора недействительным".