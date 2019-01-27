ЦБ попросил банки показывать гарантированный доход по вкладам

Новости

Супруг Елизаветы II принес извинения пострадавшей из-за него женщине 05:48
Новейший эсминец класса Zumwalt вошел в состав ВМС США 05:24
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами 04:55
США и Канада подняли свои самолеты из-за полета российских Ту-160 03:53
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области 03:33
Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei 02:32
В Бразилии 34 человека погибли в результате прорыва дамбы 02:06
Daily Telegraph извинилась перед Меланьей Трамп за искажение фактов о ней 01:31
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов 00:41
Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом 00:25
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке 00:14
СК опубликовал видеозапись с места взрыва газа в кафе под Саратовом 26.01.2019
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 26.01.2019
Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России 26.01.2019
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий 26.01.2019
Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок 26.01.2019
МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США 26.01.2019
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр 26.01.2019
В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры 26.01.2019
Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 26.01.2019
Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира 26.01.2019
МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы 26.01.2019
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов 26.01.2019
Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе 26.01.2019
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира 26.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

ЦБ попросил банки показывать гарантированный доход по вкладам

Текст: Игорь Зубков
Банк России рекомендовал кредитным организациям указывать минимальную гарантированную ставку по депозитам - в рекламе, при консультациях и на самом видном месте договора об открытии вклада или счета.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Об этом говорится в информационном письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова, которое было разослано по кредитным организациям. Причиной его автор называет случаи, когда банки сообщают только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий (например, приобретения страховки к вкладу), или указывают доходность только за отдельный период.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Банк России запустит систему быстрых платежей

Гарантированную ставку ЦБ рекомендует рассчитывать, исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку. Для мультивалютных вкладов показатель рекомендуется раскрывать в каждой из валют.

Примерно треть всех вкладов на российском рынке имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его оценке, разница между минимальной и максимальной ставками по одному депозиту составляет в среднем около 1,5-1,75 процентного пункта. "Минимальная ставка по депозиту - это именно та цифра, на которой банковскому работнику очень невыгодно заострять внимание потенциального клиента, и именно это регулятор просит сделать", - говорит он.

Гарантированную ставку Швецов рекомендует указывать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу и хорошо читаемым шрифтом. Сейчас такие же требования обязательны для размещения информации о полной стоимости потребительского кредита в договорах о кредитах, с тем исключением, что полная стоимость кредита должна раскрываться не только в процентах, но и в денежном выражении.

Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году

Обычная манипуляция со ставкой по депозиту заключается в том, что банк закладывает разные уровни ставок для разных промежутков времени, например, с первого по сотый день вклада ставка может быть 9,5 процента, со 101 по 200-й день - девять процентов, а с 201 по 300-й день она снижается до 8,5 процента. "В рекламе указывается максимальное значение ставки. А обычный клиент редко утруждает себя подсчетом средней ставки, зачастую даже не знает, как ее правильно посчитать, так как условия могут быть еще более запутанными, с неравными временными периодами и неравным шагом изменения уровня ставки, - говорит Жарский. - Ставка также может варьироваться в зависимости от срока и суммы вклада, сопоставить все эти параметры в уме обычно невозможно, на это и делается расчет маркетологами при составлении предложения".

Банк России объявил параметры отложенных покупок валюты

Рекомендации по гарантированной ставке не обязательны к применению и не следует ожидать, что все банки сразу же вынесут цифру с минимальной ставкой на видное место в договоре.

Однако на них можно ссылаться при возникновении спора с банком, говорит заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург. "В рекомендациях указано, что они даны для минимизации риска введения потребителя финансовых услуг в заблуждение в отношении реальной доходности банковских вкладов, - говорит юрист. - Тем самым потребитель, например, сможет ссылаться на несоблюдение банком рекомендаций ЦБ РФ при попытке доказать, что заключение договора банковского вклада под влиянием заблуждения является основанием для признания такого договора недействительным".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран