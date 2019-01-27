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27.01.2019 21:16
Рубрика: Экономика

Вклады покажут свое второе дно

Банки раскроют гарантированные ставки
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Банк России рекомендовал кредитным организациям указывать минимальную гарантированную ставку по депозитам - в рекламе, при консультациях и на самом видном месте договора об открытии вклада или счета.

Об этом говорится в информационном письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Он пишет о случаях, когда банки сообщают только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий (например, приобретения страховки к вкладу), или указывают доходность только за отдельный период. Гарантированную ставку ЦБ рекомендует рассчитывать исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Примерно треть всех вкладов имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его оценке, разница между минимальной и максимальной ставками по одному депозиту составляет в среднем 1,5-1,75 п.п. "Минимальная ставка по депозиту - это именно та цифра, на которой банковскому работнику очень невыгодно заострять внимание потенциального клиента, и именно это регулятор просит сделать", - говорит он.

Гарантированную ставку Швецов рекомендует указывать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу и хорошо читаемым шрифтом. Сейчас похожие требования обязательны для размещения информации о полной стоимости потребительского кредита в договорах с банком.

Обычная манипуляция со ставкой по депозиту заключается в том, что банк закладывает разные уровни ставок для разных промежутков времени, например, с 1 по 100-й день вклада ставка может быть 9,5%, со 101 по 200-й день - 9%, а с 201 по 300-й день она снижается до 8,5%. "Условия могут быть еще более запутанными, - говорит Жарский. - Ставка также может варьироваться в зависимости от срока и суммы вклада, сопоставить все эти параметры в уме обычно невозможно, на это и делается расчет маркетологами при составлении предложения".

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