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27.01.2019 20:34
Рубрика: В мире

Французские советы из броневика

В то время, как в Париже травят газом, бьют дубинками и убивают протестующих французов, Макрон поддерживает организованный Трампом госпереворот в Венесуэле
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск № 17(7775)
Чем запомнится одиннадцатая по счету протестная суббота "желтых жилетов"? Хотя участие в ней приняло меньше неформалов - в Париже их было четыре тысячи, а не семь, как на прошлой неделе, - градус ожесточенности в ходе столкновений с полицией оказался гораздо выше.

На площади Бастилии, окруженной по всему периметру отрядами полиции и жандармерии, все и началось. Между правоохранителями и наиболее решительно настроенными манифестантами вспыхнули ожесточенные стычки. Полиция ответила слезоточивым газом, резиновыми пулями, а также применила водяную пушку. Надо сказать, что полиция действовала крайне жестко. Полицейские с собаками приняли участие в подавлении бунта и травили ими протестующих. Не обошлось без ран и травм. Пострадал и один из лидеров движения "желтых жилетов" Жером Родригез. Этот бородач, близкий к организатору многих манифестаций во французской столице Эрику Друэ, получил ранение в лицо. Как здесь сообщают, скорее всего, это был осколок светошумовой гранаты, разорвавшейся рядом. Жерома доставили в госпиталь, и есть реальная угроза, что он потеряет глаз. Во Франции подсчитали: за два с лишним месяца выступлений "желтых жилетов" погибли десять человек, свыше 1700 французов получили ранения, из которых свыше ста относятся к категории "тяжелых". Причем более 70 случаев связаны именно с использованием как гранат, так и резиновых пуль.

Фото: EPA
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Однако до сих пор никто из западных союзников Франции, ни Белый дом, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель никак на это не реагируют, в отличие, скажем, от их возмущенной реакции на контрмеры правительства Венесуэлы. Заметим, что венесуэльская тема оказалась небезразличной французам. Поэтому неудивительно, что среди национальных флагов, которые в изрядном количестве развевались над парижскими демонстрантами, было несколько стягов Венесуэлы. Отметим, что французов задел за живое пост Эмманюэля Макрона в Twitter, где тот высказался в поддержку антиправительственных сил в Венесуэле и приветствовал "храбрость сотен венесуэльцев, которые выступают за демократию".

"Меня просто разбирает смех, когда я вижу, как Макрон поддерживает "желтых жилетов" в Венесуэле", - пишет один из них. А вот пользователь с ником Ларри Ле Шансо возмущенно вопрошает: "А у нас? Когда вы будете на стороне наших ребят в желтых жилетах?". Со своей стороны некто Jauni Kron также задается вопросом: "А вы намерены приветствовать храбрость сотен тысяч французов, которые борются за свое выживание?".

Не остались в стороне и политики - в основном из лагеря левых сил. Лидер массовой левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал в соцсетях следующим образом: "Для Макрона демократические выборы (в Венесуэле) "незаконны", а государственный переворот крайне правых, поддержанный Трампом и Болсонару, "призван восстановить демократию". Это уж совсем ни в какие ворота не лезет!" Депутат парламента от той же партии Каролин Фиат также осуждает Макрона и добавляет: "А тем временем президент республики не прислушивается к социальному движению "желтых жилетов" и подавляет его".

Отметим, что битвой при Бастилии 11-й бурный протестный день не закончился. Позднее столкновения произошли на соседней площади Республики, где упомянутый выше Эрик Друэ хотел устроить акцию "желтая ночь". Всего же по стране, по данным МВД, протестовали 69 тысяч человек.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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