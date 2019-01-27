Черную икру будут маркировать в России весь 2019 год

Маркировка черной икры необходима, чтобы потребитель мог понимать, что это за товар и откуда он. На данном этапе процедура пройдет на условиях добровольного эксперимента, рассказал "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

И сообщил, что уже подписано соглашение с компанией, которая государством определена как оператор по проведению маркировки и Союзом осетроводов. "Эксперимент будет идти на протяжении всего 2019 года, - уточнил глава Росрыболовства. - Надеемся отработать все механизмы - каким образом товар маркировать и контролировать этот процесс. По итогам сформируем нормативную базу и примем решение - делать ли маркировку обязательной, и на каких условиях".

Пока это касается только черной икры. "Посмотрим, - пояснил Илья Шестаков, - насколько сложным будет механизм, и как себя проявит уже действующая система электронной ветеринарной сертификации при прослеживаемости производства красной икры. На основании этого будем принимать решение".

По его словам, есть различия между черной и красной икрой с точки зрения добычи и реализации. Черная - может реализовываться только из аквакультурных хозяйств, где выращивают рыбу для производства икры. Здесь надо смотреть и контролировать объемы выращивания и реализации, чтобы исключить возможность легализации браконьерской икры, в том числе через аквакультурные хозяйства.

"А красную икру, - продолжает глава Росрыболовства, - получают из лососевых видов рыб, которых добывают в довольно большом количестве по разрешительным билетам. И опыт использования системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора "Меркурий" позволит нам понять - достаточно ли этого механизма прослеживаемости или все-таки потребуется маркировка".

Полностью интервью руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".