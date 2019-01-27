Daily Telegraph извинилась перед Меланьей Трамп за искажение фактов о ней

The Daily Telegraph принесла извинения супруге президента США Дональда Трампа Меланье за искажение некоторых эпизодов ее биографии.

Публикация с извинениями, а также сообщением о готовности компенсировать причиненный первой леди репутационный ущерб, появилась в субботнем выпуске газеты. Издание также отмечает, что готово покрыть расходы Меланьи на юристов, пишет ТАСС.

Статья под названием "Загадка Меланьи" была опубликована 19 января на страницах еженедельного журнала-приложения к The Daily Telegraph. Именно там был допущен ряд фактических ошибок.

Например, автор утверждал, что будущая супруга президента США была вынуждена бросить учебу в Люблянском университете из-за того, что не смогла сдать один из экзаменов. Теперь издание опровергает это, сообщая, что на самом деле Меланья сама решила покинуть университет, чтобы начать карьеру в модельном бизнесе. Опровергла газета и утверждение о том, что своим успехом в качестве модели Меланья обязана Трампу, до встречи с которым ее дела шли плохо.

Извинилась газета и за то, что перепутала год знакомства Дональда Трампа и его будущей супругии, а также за слова о "пугающем, стремящемся все контролировать" характере Фреда Трампа - отца нынешнего президента США.

Между тем, сама Меланья не раз обращала внимание на многочисленные неточности в материалах, посвященных ей и ее семье. Об этом первая леди писала на своих страницах в соцсетях.