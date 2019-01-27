Девять человек пострадали от взрыва газа в Гааге

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Гааге.

"Пострадали как минимум девять человек. Семеро из них доставлены в близлежащие больницы, двоим помощь была оказана на месте", - говорится опубликованном в Twitter сообщении спасательной службы города.

Отмечается, что спасатели уже вытащили из-под завалов трех человек, еще один до сих пор находится под обломками, сообщает местный новостной портал RTL News.

Сколько еще пострадавших может находиться под завалами разрушенных зданий, пока неизвестно.

Напомним, сегодня в одном из жилых домов в Гааге произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились три примыкающие друг к другу здания. Как сообщили в посольстве РФ в Нидерландах, россиян среди пострадавших нет.