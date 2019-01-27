Дипломаты из США покинули посольство в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед молодежью заявил о том, что из Каракаса уехала последняя группа американских дипломатов.

В свою очередь представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что в Вашингтоне не планируют закрывать посольство в Венесуэле. "У нас нет планов закрывать посольство. Наши приоритеты остаются прежними - безопасность и защита наших сотрудников и граждан США за рубежом", - сообщил собеседник агентства.

Также стало известно, что Мадуро дал поручение министерству иностранных дел Венесуэлы начать переговоры с Соединенными Штатами о создании в обоих государствах офисов, которые представляют их интересы.