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Рубрика: В мире

Дипломаты из США покинули посольство в Каракасе

Текст: Андрей Васильев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления перед молодежью заявил о том, что из Каракаса уехала последняя группа американских дипломатов.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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В свою очередь представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что в Вашингтоне не планируют закрывать посольство в Венесуэле. "У нас нет планов закрывать посольство. Наши приоритеты остаются прежними - безопасность и защита наших сотрудников и граждан США за рубежом", - сообщил собеседник агентства.

Также стало известно, что Мадуро дал поручение министерству иностранных дел Венесуэлы начать переговоры с Соединенными Штатами о создании в обоих государствах офисов, которые представляют их интересы.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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