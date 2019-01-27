Первая ракетка мира Новак Джокович одолел в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Рафаэля Надаля в трех сетах - 6:3, 6:2, 6:3.

Несмотря на все ожидания, борьбы на центральном корте Мельбурна не получилось. Новак на протяжении всей встречи был сильнее своего главного соперника в туре. А Надаль, пожалуй, провел один из самых неудачных матчей за последние годы. Если не в карьере.

Выиграв, Джокович стал единственным семикратным победителем Australian Open в истории. Для серба это был 15-й "Шлем" в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место, опередив Пита Сампраса. Впереди только Надаль (17 титулов) и Роджер Федерер (20).

Напомним, что победительницей женского одиночного турнира в Австралии стала японка Наоми Осака. В решающем матче она обыграла чешку Петру Квитову.