При снижении продолжительности рабочего времени качество труда и креативность растут, заявил на площадке Давосского форума психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант. Ему вторили другие эксперты. Они призвали всех подумать о переходе на 4-дневную рабочую неделю.

Это можно сделать и в России, вопрос в том, за чей счет, говорят опрошенные "РГ" эксперты.

"Сокращение рабочей недели никак не повлияет на снижение экономических показателей, - считает завкафедрой промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров. - Наоборот, люди будут больше отдыхать и качественнее выполнять свои трудовые функции", - говорит он. Людям нужно больше времени, чтобы заниматься своим здоровьем, развитием, повышением квалификации, добавляет эксперт.

Ключевой вопрос - кто оплатит дополнительное время отдыха. "Сокращать рабочую неделю можно, например, на крупных предприятиях. Но, подозреваю, что заработная плата работников при этом уменьшится", - говорит эксперт рынка труда, доктор экономических наук Сергей Смирнов. Можно попробовать переходить на сокращенную рабочую неделю на добровольной основе, предлагает он. А дальше проводить исследования, улучшится ли самочувствие россиян, если они будут больше отдыхать, или после тяжелого физического труда, напротив, многие станут проводить теперь уже три выходных дня за рюмкой крепкого алкоголя.