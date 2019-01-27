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27.01.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Пятницу готовят к отдыху

В Давосе предложили всем работать четыре дня в неделю
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
При снижении продолжительности рабочего времени качество труда и креативность растут, заявил на площадке Давосского форума психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант. Ему вторили другие эксперты. Они призвали всех подумать о переходе на 4-дневную рабочую неделю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это можно сделать и в России, вопрос в том, за чей счет, говорят опрошенные "РГ" эксперты.

Фото: istockphoto.com
Как получить дополнительный выходной на работе

"Сокращение рабочей недели никак не повлияет на снижение экономических показателей, - считает завкафедрой промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров. - Наоборот, люди будут больше отдыхать и качественнее выполнять свои трудовые функции", - говорит он. Людям нужно больше времени, чтобы заниматься своим здоровьем, развитием, повышением квалификации, добавляет эксперт.

Ключевой вопрос - кто оплатит дополнительное время отдыха. "Сокращать рабочую неделю можно, например, на крупных предприятиях. Но, подозреваю, что заработная плата работников при этом уменьшится", - говорит эксперт рынка труда, доктор экономических наук Сергей Смирнов. Можно попробовать переходить на сокращенную рабочую неделю на добровольной основе, предлагает он. А дальше проводить исследования, улучшится ли самочувствие россиян, если они будут больше отдыхать, или после тяжелого физического труда, напротив, многие станут проводить теперь уже три выходных дня за рюмкой крепкого алкоголя.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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