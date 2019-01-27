Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе.

Бой длился всего 34 секунды. Буквально первое сближение в поединке, размашистым ударом с левой Райан попал Федору в челюсть, после чего добил "Последнего Императора".

Возможно, этот поединок был последним в блестящей карьере Емельяненко. На неделе россиянин заявил, что рассматривает вариант с уходом из большого спорта. Но окончательное решение он примет чуть позже.

Напомним: на пути к сегодняшнему финалу Федор одержал досрочные победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом. В свою очередь Бейдер нокаутировал в четвертьфинале Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным вердиктом судей одолел Мэтта Митриона.