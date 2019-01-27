Триумфом российской команды завершилась эстафета на чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге. Наша команда выступала в составе Семена Павличенко, Татьяны Ивановой, Владислава Южакова и Юрия Прохорова.

Россияне впервые выиграли "золото" в этой дисциплине, всего же эта победа стала второй для сборной. Напомним, что в 2015 году в Сигулде на высшую ступень пьедестала поднимался Семен Павличенко. В Винтерберге он, к слову, стал мультимедалистом - помимо победы в эстафете у него две "бронзы" в спринте и одиночных соревнованиях.

Что же касается командного выступления, то в нем россияне показали суммарное время 2.24,116. Второе место досталось здесь австрийским саночникам, проигравшим чуть более полусекунды, а точнее - 0,508. Третьими финишировали хозяева трассы немцы, которых от "серебра" и вовсе отделило микроскопическое время - 0,531 секунды отставания от чемпионов. По итогам всего турнира Россия - третья в общем зачете.