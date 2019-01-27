Этап Кубка мира по биатлону в итальянской Антресельве российская сборная завершила также, как начала - без медалей. Таким образом 12 гонок подряд наши "стреляющие лыжники" не попадают на подиум.

За триумфальным Оберхофом последовали неудачные старты в Рупольдинге и теперь в Антерсельве. Итальянский этап венчали масс-старты у женщин и мужчин. Наши дамы остались далеко за пределами не то что призовых мест, а даже десятки лидеров. Лучший результат у Светланы Мироновой - 18-я позиция при четырех (!) промахах. Победительнице немке Лауре Дальмайер россиянка проиграла больше полутора минут.

У мужчин неплохо выступил разве что Евгений Гараничев - седьмое место с одним промахом и отставанием в минуту от победителя, француза Фийона Майе. А вот Александр Логинов не закрыл сразу четыре мишени и финишировал 20-м. В общем зачете он таким образом пропустил на второе место француза Мартена Фуркада.