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27.01.2019 22:54
Рубрика: Спорт

Трудные мишени

Биатлонисты не блеснули на этапе в Антерсельве
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 17(7775)
Этап Кубка мира по биатлону в итальянской Антресельве российская сборная завершила также, как начала - без медалей. Таким образом 12 гонок подряд наши "стреляющие лыжники" не попадают на подиум.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Россиянки заняли пьедестал в пасьюте на Кубке IBU

За триумфальным Оберхофом последовали неудачные старты в Рупольдинге и теперь в Антерсельве. Итальянский этап венчали масс-старты у женщин и мужчин. Наши дамы остались далеко за пределами не то что призовых мест, а даже десятки лидеров. Лучший результат у Светланы Мироновой - 18-я позиция при четырех (!) промахах. Победительнице немке Лауре Дальмайер россиянка проиграла больше полутора минут.

У мужчин неплохо выступил разве что Евгений Гараничев - седьмое место с одним промахом и отставанием в минуту от победителя, француза Фийона Майе. А вот Александр Логинов не закрыл сразу четыре мишени и финишировал 20-м. В общем зачете он таким образом пропустил на второе место француза Мартена Фуркада.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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