Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко потерпел сокрушительное поражение от Райана Бейдера в финале Гран-при "Беллатор", проходившем в американском Лос-Анджелесе. Возможно, это был последний поединок в карьере легенды отечественного ММА.

Сообщалось, что у Федора Емельяненко серьезные проблемы со здоровьем, но он все равно вышел на бой. Фото: Reuters

Бой продолжался всего 34 секунды. Именно столько времени потребовалось 35-летнему американцу, чтобы разобраться с Емельяненко. Цели достиг первый же левый хук Бейдера. Федор упал и попал под град ударов налетевшего на него соперника. Судья принял решение остановить избиение. Позже выяснилось, что у россиянина сильнейшее рассечение, из-за которого ему пришлось наложить девять швов.

- Федору уже нечего доказывать в карьере, - на пресс-конференции Бейдер неожиданно стал апологетом Емельяненко. - Он величайший боец, и ему нечего стыдиться. Это поражение никак не повлияет на его заслуги.

За свою деликатность американец заслуживает уважения, но его утверждения, как минимум, спорны. Кем является 42-летний Федор Емельяненко, к примеру, для современного поколения поклонников ММА? Вряд ли тем самым Последним императором, не знавшим поражений в начале 2000-х. В их глазах он скорее стареющая легенда, пытающаяся всеми силами задержаться в октагоне. Поэтому Федору на самом деле было что доказывать. Хотя бы то, что во всем этом есть хоть какой-то смысл.

Со стороны сложилось впечатление, что Емельяненко в последние годы дрался не совсем для себя. А лишь потому, что так надо, что он должен. По слухам, перед боем с Бейдером у Федора были серьезные проблемы со здоровьем. Шли даже разговоры о том, чтобы снять россиянина с боя. Официально эта информация была опровергнута, но после поединка тренер россиянина Питер Тейссе частично ее подтвердил: "Он был готов к бою только на 66 процентов". Тем не менее на ринге Емельяненко появился. Словно им опять руководило чувство некоего долга.

Сейчас поток мнений, как теперь поступить Емельяненко, стал только сильнее. Общественность в своем большинстве считает, что так Последний император уходить не должен. Что он чуть ли не обязан провести, как минимум, еще один бой. "Беллатор" - промоутерская компания, с которой у Федора закончился последний на сегодняшний день контракт, к слову, уже заявила о своей готовности организовать прощальный поединок.

- Мы готовы провести прощальный бой Федора. Сделали бы это в России. В Москве или Санкт-Петербурге, - подсуетился президент "Беллатора" Скотт Кокер.

Только нужно ли это самому Емельяненко? Уже упомянутый Питер Тейссе выразил мнение, что бой в Лос-Анджелесе станет последним в карьере его подопечного. Но последнее слово, разумеется, за Федором. На пресс-конференцию после поединка россиянин не пришел, и это красноречивей всех слов: раньше подчеркнуто уважительный Емельяненко себе таких демаршей не позволял.