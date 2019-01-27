Новости

Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи 22:48
В порту неподалеку от столицы Венесуэлы произошел взрыв 22:25
Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя с Бейдером 22:22
Девять человек пострадали от взрыва газа в Гааге 21:39
Похищение картины из Третьяковской галереи попало на видео 21:25
В Перми открыли "горячую линию" для жильцов дома, где рухнули перекрытия 21:14
Россияне не пострадали при взрыве в Гааге 21:08
Песков назвал главную цель президента 20:53
В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков" 19:58
Израиль признал лидера оппозиции Гуаидо главой Венесуэлы 19:49
Три здания обрушились в результате мощного взрыва в Гааге 19:46
Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ 19:42
Вратарь "Зенита" Лодыгин проведет остаток сезона в "Олимпиакосе" 19:31
Что купить за 1 млн: новый Hyundai Creta и пять подержанных кроссоверов 19:22
Лукашенко вышел на лед с фигуристами чемпионата Европы 19:18
В Иране рассказали, как США освободили из плена талибов 40 главарей "ИГ" 19:15
Скончался бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков 19:00
В Японии неизвестные разослали конверты с белым порошком и угрозами 18:55
Появились первые кадры нового фильма Квентина Тарантино 18:40
Аналитики S&P назвали сумму потерь экономики США из-за "шатдауна" 18:30
Иран перейдет к наступательной тактике в случае угрозы своим интересам 18:23
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам 18:21
Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области 18:20
В Париже проходит манифестация "красных платков" за спокойствие в стране 18:10
Умерла актриса Мюриэл Павлоу 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 22:38
Рубрика: Спорт

Император в нокауте

Федор Емельяненко проиграл за 34 секунды
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(7775)
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко потерпел сокрушительное поражение от Райана Бейдера в финале Гран-при "Беллатор", проходившем в американском Лос-Анджелесе. Возможно, это был последний поединок в карьере легенды отечественного ММА.
Сообщалось, что у Федора Емельяненко серьезные проблемы со здоровьем, но он все равно вышел на бой. Фото: Reuters Сообщалось, что у Федора Емельяненко серьезные проблемы со здоровьем, но он все равно вышел на бой. Фото: Reuters
Сообщалось, что у Федора Емельяненко серьезные проблемы со здоровьем, но он все равно вышел на бой. Фото: Reuters

Бой продолжался всего 34 секунды. Именно столько времени потребовалось 35-летнему американцу, чтобы разобраться с Емельяненко. Цели достиг первый же левый хук Бейдера. Федор упал и попал под град ударов налетевшего на него соперника. Судья принял решение остановить избиение. Позже выяснилось, что у россиянина сильнейшее рассечение, из-за которого ему пришлось наложить девять швов.

- Федору уже нечего доказывать в карьере, - на пресс-конференции Бейдер неожиданно стал апологетом Емельяненко. - Он величайший боец, и ему нечего стыдиться. Это поражение никак не повлияет на его заслуги.

За свою деликатность американец заслуживает уважения, но его утверждения, как минимум, спорны. Кем является 42-летний Федор Емельяненко, к примеру, для современного поколения поклонников ММА? Вряд ли тем самым Последним императором, не знавшим поражений в начале 2000-х. В их глазах он скорее стареющая легенда, пытающаяся всеми силами задержаться в октагоне. Поэтому Федору на самом деле было что доказывать. Хотя бы то, что во всем этом есть хоть какой-то смысл.

Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя с Бейдером

Со стороны сложилось впечатление, что Емельяненко в последние годы дрался не совсем для себя. А лишь потому, что так надо, что он должен. По слухам, перед боем с Бейдером у Федора были серьезные проблемы со здоровьем. Шли даже разговоры о том, чтобы снять россиянина с боя. Официально эта информация была опровергнута, но после поединка тренер россиянина Питер Тейссе частично ее подтвердил: "Он был готов к бою только на 66 процентов". Тем не менее на ринге Емельяненко появился. Словно им опять руководило чувство некоего долга.

Сейчас поток мнений, как теперь поступить Емельяненко, стал только сильнее. Общественность в своем большинстве считает, что так Последний император уходить не должен. Что он чуть ли не обязан провести, как минимум, еще один бой. "Беллатор" - промоутерская компания, с которой у Федора закончился последний на сегодняшний день контракт, к слову, уже заявила о своей готовности организовать прощальный поединок.

- Мы готовы провести прощальный бой Федора. Сделали бы это в России. В Москве или Санкт-Петербурге, - подсуетился президент "Беллатора" Скотт Кокер.

Только нужно ли это самому Емельяненко? Уже упомянутый Питер Тейссе выразил мнение, что бой в Лос-Анджелесе станет последним в карьере его подопечного. Но последнее слово, разумеется, за Федором. На пресс-конференцию после поединка россиянин не пришел, и это красноречивей всех слов: раньше подчеркнуто уважительный Емельяненко себе таких демаршей не позволял.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

75-летие прорыва блокады Ленинграда
Песков назвал главную цель президента
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи