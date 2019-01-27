В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги впервые за долгое время произошла смена лидера. На первое место в общей таблице вышел питерский СКА, воспользовавшийся неудачной серией ЦСКА.

Московские армейцы на днях съездили в Ярославль, где были биты местным "Локомотивом" 1:2. Вслед за этим уже на своем льду ЦСКА принимал казахстанский "Барыс", который очень здорово играет после прихода на пост главного тренера Андрея Скабелки. Астанинцы подтвердили, что не зря идут среди лидеров Восточной конференции - уже к 23-й минуте в ворота "красно-синих" влетели четыре шайбы. Лишь после этого команда Игоря Никитина ответила двумя точными бросками, однако для спасения этого оказалось мало - в итоге 5:2 в пользу "Барыса".

ЦСКА терпит второе поражение подряд и пропускает в таблице СКА. Питерцы дома легко расправились с рижским "Динамо" - 7:1. У них теперь 87 очков после 52 матчей, тогда как у московских армейцев на один балл меньше.